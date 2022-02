Demonstration gegen die Maßnahmen in der Corona-Pandemie in Reutlingen (Christoph Schmidt/dpa)

Nach Angaben der Polizei nahmen in Reutlingen an einem Aufzug und einer Versammlung insgesamt rund 8.500 Menschen teil. In Augsburg kamen nach Polizei-Angaben bis zu 4.300 Menschen zum Protest zusammen. In Berlin waren es demnach rund 3.000, in Schwerin mehr als 600.

Vielerorts stellten sich den Gegnern der pandemiebedingten Einschränkungen Menschen entgegen. Laut Polizei blieb es bei den Protesten und Gegendemonstrationen überwiegend friedlich.

Diese Nachricht wurde am 13.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.