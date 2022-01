Protest gegen Corona-Politik in Bautzen (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild)

Baden-Württembergs Innenminister Strobl nannte allein für sein Bundesland eine Zahl von 50.000 Demonstrations-Teilnehmern. Rund 2.500 Polizeibeamte seien im Einsatz gewesen, sagte der CDU-Politiker im ARD-Fernsehen.

Auch in vielen anderen Bundesländern gingen Tausende Menschen gegen die staatlichen Pandemie-Maßnahmen und eine allgemeine Impfpflicht auf die Straße.

In Thüringen beteiligten sich laut Polizei rund 17.000 Menschen, in Mecklenburg-Vorpommern mehr als 12.000 Menschen. Auch in Sachsen und Bayern melden die Behörden Kundgebungen mit insgesamt mehr als 10.000 Teilnehmern. Ähnliche Proteste gab es auch in Berlin, Sachsen-Anhalt, Hessen und Niedersachsen. Bei einigen der teils unangemeldeten Demonstrationen kam es zu Ausschreitungen und Angriffen auf die Polizei, viele Veranstaltungen verliefen aber auch friedlich.

