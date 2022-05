USA, New York: Menschen demonstrieren in einem Park in Lower Manhattan für das Recht auf Abtreibung. (Wong Maye-E/AP/dpa)

Nach friedlichen Protesten kam es in Los Angeles zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Auch in zahlreichen anderen Städten wie Washington, New York und San Francisco gab es Demonstrationen.

Hintergrund der Proteste ist ein kürzlich bekanntgewordener Urteilsentwurf des Obersten Gerichtshofs. Darin wird eine Grundsatzentscheidung aus dem Jahr 1973, die das Recht auf Abtreibung festschrieb, als "von Anfang an ungeheuerlich falsch" bezeichnet.

Präsident Biden appellierte an das Gericht, das Grundsatzurteil nicht aufzuheben. Auch Vizepräsidentin Harris rief dazu auf, für die Rechte der Frauen zu kämpfen.

Politiker der Republikaner kritisierten dagegen, dass der Entwurf in einem noch nie dagewesenen Bruch der Vertraulichkeit öffentlich geworden sei.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.