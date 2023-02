Proteste in Israel (Oded Balilty/AP/dpa)

Seit dem Morgen kam es in mehreren Städten zu Kundgebungen und Aktionen, wie israelische Medien berichteten. Unter anderem blockierten Demonstrierende die Autobahn zwischen Tel Aviv und Jerusalem. Blockiert wurden auch wichtige Straßen und Verkehrsknotenpunkte in Tel Aviv sowie die Zufahrten zu Häusern von Politikern der Regierungskoalition in Jerusalem.

Am Nachmittag wollen dort erneut zehntausende Menschen aus dem gesamten Land vor dem israelischen Parlament gegen die Justizreform demonstrieren. Diese sieht unter anderem vor, dass das Parlament Entscheidungen des Obersten Gerichts rückgängig machen kann. Viele Israelis sehen dadurch die Gewaltenteilung und somit die Demokratie bedroht.

