Kundgebungen

Demonstration gegen rechts in Frankfurt an der Oder (picture alliance/dpa | Patrick Pleu)

Gestern waren in mehreren Städten erneut Zehntausende gegen rechte Bestrebungen auf die Straße gegangen. Allein in Düsseldorf waren es mehr als 100.000 Teilnehmer, in Frankfurt an der Oder rund 4.000 und in Osnabrück 25.000. Bundesverteidigungsminister Pistorius warnte in einer Rede davor, aus Protest die AfD zu wählen. Jedem müsse klar sein, dass man damit Faschisten seine Stimme gebe, sagte der SPD-Politiker.

Der Staatsrechtler Christoph Möllers bezeichnete die Massendemonstrationen als beispiellos in der Geschichte der Bundesrepublik. Im Interview der Woche des Deutschlandfunks sagte er, viele Menschen hätten den Eindruck, dass die Ordnung im Land gefährdet sei. Möllers kritisierte, es fehle eine organisierte Reaktion der Bundesregierung auf die Proteste.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.