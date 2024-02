In Hamburg haben sich erneut Tausende Menschen zu einer Demonstration gegen Rechtsextremismus versammelt. Die Demonstration eines breiten Bündnisses steht unter dem Motto "Wir sind die Brandmauer". (dpa / Axel Heimken)

In Hamburg versammelten sich ersten Schätzungen zufolge mehr als 10.000 Menschen am Dammtor. Die Veranstalter planen einen Demonstrationszug durch die Innenstadt entlang der Binnenalster. Es ist bereits die dritte Großveranstaltung dieser Art in der Hansestadt binnen weniger Wochen. Auch in Dresden und Zwickau wurden für den Nachmittag Kundgebungen angemeldet, zu denen mehrere tausend Teilnehmer erwartet werden.

Bereits gestern waren wieder bundesweit Menschen auf die Straße gegangen . Protestveranstaltungen fanden unter anderem in Stuttgart, Aachen, Merseburg und Brandenburg an der Havel statt. Insgesamt wurden für dieses Wochenende etwa 70 Demonstrationen gegen Rechtsextremismus angemeldet.

