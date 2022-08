In Berlin haben Tausende gegen Russlands Krieg gegen die Ukraine protestiert. (imago)

Rund 2.000 Demonstrierende zogen mit ukrainischen Flaggen von der Berliner Gedächtniskirche am Breitscheidplatz in Richtung Brandenburger Tor. Viele trugen blau-gelbe Kleidungsstücke. Ähnliche Aktionen gab es in anderen Städten wie Frankfurt am Main und Mainz. Dort bildeten sich Menschenketten als Zeichen der Solidarität mit dem angegriffenen Land.

