Kerzen stehen vor der Frauenkirche und erinnern an die Todesopfer der Corona-Pandemie (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild)

Die größte Versammlung gegen die Corona-Regeln bildete sich in Hamburg. Dort sprach die Polizei von rund 16.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Viele hielten sich nicht an die Abstands- und Maskenpflicht. Die Veranstaltung war mit dem Aufruf "Das Maß ist voll. Hände weg von unseren Kindern" überschrieben.

Kerzen für die Toten

Die anhaltenden Demonstrationen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen stoßen inzwischen auf wachsenden Widerstand. Im nordrhein-westfälischen Minden versammelten sich rund 2.500 Menschen zum Gegenprotest. Sie brachten ihren Unmut über Corona-Leugner und Rechtsradikale zum Ausdruck. Die Verantaltung trug das Motto: "Ja zu Meinungsfreiheit und Miteinander - entschieden Nein zu Hass, Drohungen und Gewalt".

Auch in Dresden versammelten sich mehrere hundert Menschen. Sie stellten vor der Frauenkirche Kerzen auf. Die Veranstalter wollten damit nach eigenen Angaben ein Zeichen gegen gewaltsame Corona-Proteste setzen und zugleich an die Todesopfer der Corona-Pandemie erinnern.

Proteste auch in Österreich und Frankreich

In Österreich und Frankreich haben Zehntausende gegen die Corona-Politik der Regierungen protestiert. In Wien beteiligten sich rund 40.000 Menschen an einer Kundgebung. Sie wandten sich vor allem gegen die von der Regierung beschlossene Impfpflicht. Die Proteste verliefen laut Polizei meist friedlich, es habe aber einige Festnahmen gegeben.

In Frankreich gingen über 100.000 Menschen auf die Straßen. Allein in Paris seien es 18.000 Bürgerinnen und Bürger gewesen, meldete der Sender France Info unter Berufung auf das Innenministerium. Vereinzelt musste die Polizei gegen Ausschreitungen vorgehen. Im Fokus der Proteste standen geplante drastische Einschränkungen für Ungeimpfte. Sie sollen schon bald keinen Zugang mehr zu Kinos, Bars oder Fernzügen haben.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 09.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.