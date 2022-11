Im Iran gehen die Proteste, wie hier in der Haupstadt Teheran, trotz Warnungen der Revolutionsgarden weiter. (Uncredited/UGC/AP/dpa)

In mehreren Städten gab es Kundgebungen vor allem an Universitäten. Laut Menschenrechtsaktivisten setzten Einsatzkräfte des Regimes in der Haupstadt der Provinz Kurdistan, Sanandadsch, Tränengas gegen Studenten ein. Es sollen auch Schüsse gefallen sein. Gestern hatte der Chef der Revolutionsgarden, Salami, die Protestbewegung gewarnt, nicht mehr auf die Straße zu gehen.

Derweil ermittelt in Deutschland nach dem Angriff auf ein Protestcamp von Exil-Iranern vor der Botschaft des Landes in Berlin der Staatsschutz.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.