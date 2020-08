Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Röttgen, hat angesichts der Proteste in Belarus an den Durchhaltewillen der Bevölkerung appelliert.

Würden die Menschen an ihren friedlichen Demonstrationen festhalten, könnte dies letztendlich zum Rückzug von Präsident Lukaschenko führen, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Von Seiten der Europäischen Union sei es wichtig, dass man den Belarussen weiterhin moralische Unterstützung signalisiere. Daher sei es sinnvoll, an den Sanktionen gegen die politische Führung festzuhalten und sie nicht auf das gesamte Land auszuweiten. Die Bevölkerung dürfe nicht in Mitleidenschaft gezogen werden.



Unterdessen rief die Opposition in Belarus zum Start in die neue Arbeitswoche zu Streiks in den Staatsbetrieben auf. Jede Minute, die Lukaschenko weiter an der Macht sei, verursache der Wirtschaft große Verluste, teilte der Koordinierungsrat mit.

Lukaschenko droht inzwischen allen, die sich gegen ihn stellen, mit dem Verlust des Arbeitsplatzes und der Existenz. Gestern waren erneut mehr als 100.000 Menschen in Belarus gegen Lukaschenko auf die Strasse gegangen.