Zahlreiche Menschen haben sich in Berlin am Jahrestag der Pogromnacht einer rechten Demonstration entgegengestellt.

Nach Angaben der Polizei nahmen an der Gegenveranstaltung mehrere tausend Menschen teil. Zu dem rechten "Trauermarsch" in Berlin-Mitte kamen etwa 100 Menschen. In den Reden der Gegendemonstranten wurde an den Holocaust erinnert. Auf Transparenten und Schildern stand zu lesen "Vielfalt statt Hetze" und "Nie wieder Antisemitismus oder Fremdenhass".



Die rechte Demonstration war zunächst von den Behörden verboten, später aber gerichtlich erlaubt worden.