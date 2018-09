Demonstrationen in Chemnitz "Im Moment haben quasi alle vor allen Angst"

In Chemnitz habe sich gezeigt, dass die AfD ihre Trichter in zwei Richtungen vergrößert habe, um Wähler anzusprechen, sagte die Korrespondentin Nadine Lindner im Dlf: Zum Einen gehe es der Partei um den Schulterschluss mit rechten Strukturen bis in die Hooligan-Szene, zum Anderen um die bürgerliche Mitte.

Nadine Lindner im Gespräch mit Ann-Kathrin Büüsker

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek