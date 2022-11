Proteste gegen die Null-Covid-Politik der chinesichen Regierung auch in Schanghai - hier zu sehen auf einem Video-Schreenshot. (Uncredited / AP / dpa / Uncredited)

Online gestellte Videos zeigten teilweise gewaltsame Protestaktionen, berichtete das in Hongkong erscheinende Nachrichtenportal "South China Morning Post". Danach gingen auch in Peking Tausende Menschen auf die Straße. In Guangzhou in der Provinz Guangdong rissen Menschen Barrieren nieder. In Zhengzhou in der Provinz Henan wurde die Polizei von Fabrikarbeitern mit Stöcken und Steinen attackiert. Demonstrationen wurden auch aus der Provinz Xinjiang gemeldet. Große Teile der Region und der dortigen Hauptstadt Ürümqi sind seit mehr als 100 Tagen abgeriegelt. Auslöser der Proteste war ein vor wenigen Tagen in Chinas Sozialen Medien erschienener Artikel. Darin forderte ein anonymer Verfasser von der Nationalen Gesundheitskommission Aufklärung über die Grundlagen für die strikte Lockdown-Politik.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.