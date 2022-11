Null-Covid-Politik

Proteste auch in Schanghai - hier zu sehen auf einem Video-Schreenshot. (Uncredited / AP / dpa / Uncredited)

In zahlreichen Städten gingen Menschen auf die Straße und forderten unter anderem den Rücktritt von Xi. Aus Peking wurden ebenso Proteste gemeldet wie aus den Provinzen Guangdong und Henan. In Shanghai blockierten Menschen Straßenkreuzungen. Demonstrationen wurden auch aus der Provinz Xinjiang gemeldet. Große Teile der Region und der dortigen Hauptstadt Ürümqi sind seit mehr als 100 Tagen abgeriegelt. Dort hatten die Proteste nach einem Wohnungsbrand am Donnerstag begonnen, bei dem mindestens zehn Menschen starben. Den Behörden wird vorgeworfen, dass die Rettungsarbeiten durch die strengen Lockdown-Maßnahmen behindert wurden. FDP-Generalsekretär Djir-Sarai sagte der Funke-Mediengruppe, die Proteste zeigten das Ausmaß der Unzufriedenheit mit der repressiven Politik der Kommunistischen Partei. Der Grünen-Außenpolitiker Trittin erklärte, zum ersten Mal werde die Kommunistische Partei Chinas weitflächig mit deutlicher Kritik an ihrer Regierung konfrontiert.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.