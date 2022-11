In Shanghai protestierten Menschen gegen die strenge Corona-Politik der chinesischen Staatsführung. (AFP / HECTOR RETAMAL)

Demonstrationen gibt es im kleinen Rahmen auch in China immer wieder. Größere Proteste zu einem Thema in mehreren Städten sind dort aber ungewöhnlich. Zuletzt weiteten sich die Versammlungen gegen die strenge Null-Covid-Politik auf zahlreiche Städte aus. In Shanghai waren hunderte junge Menschen auf die Straße gezogen. Auch in der Hauptstadt Peking durchbrachen die Bewohner in mehreren Bereichen Zäune ihrer Wohnanlagen und forderten ein Ende der Lockdowns.

Warum wird in China derzeit protestiert?

Zunächst einmal die grundlegende Situation: China ist die letzte große Volkswirtschaft, die zur Eindämmung des Coronavirus weitreichende und lange Ausgangssperren verhängt. Die Null-Covid-Politik des Landes ermüdet die Menschen. In China werden bisher keine mRNA-Impfstoffe genutzt, um die Pandemie einzudämmen. Stattdessen setzt man auf die weniger wirksamen Vakzine von landeseigenen Herstellern. Durch die vielen Lockdowns hat die Bevölkerung zudem keine weitreichende Grundimmunität erworben. Bei kleineren Ausbrüchen werden weiterhin oft ganze Städte oder Stadtviertel abgeriegelt. Davon betroffen sind auch viele Betriebe. Derzeit ist ein größerer Teil der chinesischen Wirtschaft durch Corona-Maßnahmen eingeschränkt.

Auslöser der aktuellen Proteste war unter anderem ein vor wenigen Tagen in Chinas sozialen Medien erschienener Artikel. Darin forderte ein anonymer Verfasser von der Nationalen Gesundheitskommission Aufklärung über die Grundlagen für die strikte Lockdown-Politik. Zudem empören sich viele Chinesen über den Tod von zehn Menschen bei einem Wohnungsbrand. Den Behörden wird vorgeworfen, dass die Menschen das Haus wegen der strengen Corona-Maßnahmen nicht verlassen konnten. Bewohnern sei die Flucht ins Freie durch abgeschlossene Wohnungstüren erschwert worden, hieß es.

Hinzukommen dürfte die Wirkung von Veranstaltungsbildern aus dem Ausland: Während etwa bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar viele Menschen fast ohne Corona-Maßnahmen zusammenkommen können, sitzen viele Chinesen immer wieder in Isolation fest. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, werden im chinesischen Staatsfernsehen nun Nahaufnahmen von WM-Zuschauern ohne Maske aus der Übertragung rausgeschnitten. Die chinesischen Fernsehzuschauer bekommen lediglich entfernte Aufnahmen der Menge zu sehen, auf denen einzelne Gesichter nur schwer zu erkennen sind.

Wo und wie wird in China demonstriert?

Wegen der Zensur ist es schwer einzuschätzen, welches Ausmaß die Proteste im ganzen Land inzwischen haben. Online gestellte Videos zeigten teilweise gewaltsame Protestaktionen, berichtete das in Hongkong erscheinende Nachrichtenportal "South China Morning Post". Demnach gingen auch in Peking Tausende Menschen auf die Straße, Proteste soll es unter anderen an zwei Hochschulen gegeben haben. In Shanghai hielten zahlreiche Menschen an Straßenkreuzungen weiße Papierbögen in die Luft. Nach Angaben von AFP skandierten Menschen in Shanghai "Xi Jinping, tritt zurück". In Guangzhou in der Provinz Guangdong rissen Menschen Barrieren nieder.

In Zhengzhou in der Provinz Henan wurde die Polizei von Fabrikarbeitern mit Stöcken und Steinen attackiert. Dort hatten bereits unter der Woche Tausende Arbeiter in der weltgrößten iPhone-Fabrik demonstriert. Demonstrationen wurden auch aus der Provinz Xinjiang gemeldet. Große Teile der Region und der dortigen Hauptstadt Ürümqi sind seit mehr als 100 Tagen abgeriegelt. Dort war es auch zu dem tödlichen Wohnungsbrand gekommen.

Warum sind die Demonstrationen in China außergewöhnlich?

Allein die Tatsache, dass Hunderte Menschen in verschiedenen Städten zu Protesten zusammenkommen, sei bemerkenswert, betonte die ARD-Korrespondentin Eva Lamby-Schmitt. Ebenso außergewöhnlich seien offene kritische Äußerungen gegen den Staats- und Parteichef und die Kommunistische Partei.

Die Organisation und selbst die Teilnahme an Protesten kann eine mehrjährige Haftstrafe nach sich ziehen. Zudem erlaubt das engmaschige Überwachungssystem in China mit Hilfe von detaillierter Kameraüberwachung, dass Teilnehmer von Protesten schnell identifiziert werden, erklärte der Professor für Chinakunde, Christian Göbel, gegenüber dem Westdeutschen Rundfunk . Demnach ist auch davon auszugehen, dass gesichtserkennende Software zum Einsatz kommt. Mehrere Studien kämen zu dem Ergebnis, dass die Wahrscheinlichkeit von Repressionen in der Ära von Staatschef Xi Jinping zugenommen habe, betonte Göbel.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.