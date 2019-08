Hongkongs Regierungschefin Lam hat Zugeständnisse an die Demonstranten abgelehnt.

Ein Entgegenkommen sei nicht der richtige Weg, sagte Lam. Sie sprach von gewalttätigen Aktivisten. Am internationalen Flughafen in Hongkong traten Demonstrierende in einen Sitzstreik. Nach Berichten von Korrespondenten versammelten sich dort rund 1.000 Menschen. Für die nächsten beiden Tage wurden weitere Kundgebungen angekündigt.



In Hongkong gibt es seit geraumer Zeit immer wieder Proteste. Ursprünglich richteten sie sich gegen ein neues Auslieferungsgesetz, inzwischen geht es generell gegen den wachsenden Einfluss Pekings sowie gegen Polizeigewalt.