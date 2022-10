Die erheblich gestiegenen Energiepreise und die Rekordinflation sorgen für Unmut. (picture alliance / dpa / Jens Büttner)

In Leipzig erwartet ein Aktionsbündnis aus Gewerkschaften, Umweltorganisationen, Kirchenvertretern und zahlreichen anderen Initiativen sowie der Linkspartei bis zu 10.000 Teilnehmer zu einer Kundgebung unter dem Motto "Wir frieren nicht für Profite". Sie kritisieren unter anderem, dass sich einige Unternehmen an der Energiekrise bereicherten und warnen, dass der soziale Friede gefährdet sei. Für die unteren und mittleren Einkommen seien die Entlastungen nicht ausreichen.

Auch in Jena haben Gewerkschaften, Sozialverbände und Bürgerinitiativen zu Protesten aufgerufen. Auch sie fordern ausreichende Soforthilfen und eine ökologische Energiewende. Auch in Potsdam soll am Nachmittag für mehr Hilfen in der Energiekrise demonstriert werden.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.