Krieg im Nahen Osten

Kundgebung in Düsseldorf (picture alliance / dpa / Sascha Thelen)

Er war von den Veranstaltern angemeldet worden als "Protest gegen Kriegsverbrechen an der Zivilbevölkerung im Gazastreifen". Vereinzelt wurden verbotene Symbole gezeigt. Ähnliche Veranstaltungen gab es in Münster mit rund 700 Teilnehmern sowie in Aachen und Duisburg, wo sich jeweils rund 90 Menschen versammelten. In Hamburg löste die Polizei eine Kundgebung auf. Dort gilt eine generelle Verbotsverfügung für pro-palästinensische Demonstrationen.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.