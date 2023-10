Eine pro-palästinensische Demonstration in München (IMAGO / Wolfgang Maria Weber)

In München beteiligten sich laut der Polizei etwa 5.000 Menschen an zwei Demonstrationen. Sie forderten unter anderem einen Waffenstillstand zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas. In Berlin kamen rund 3.000 Menschen zusammen. Viele schwenkten Palästina-Fahnen. Laut dem RBB gab es keine Zwischenfälle. In Dortmund zogen rund 2.500 Menschen mit pro-palästinensischen Plakaten durch die Innenstadt. Die Polizei stellte nach eigenen Angaben einige Transparente sicher, die zu Gewalt gegen Israel hätten animieren können. In Duisburg nahmen rund 450 Personen an einer ähnlichen Kundgebung teil. In Hamburg löste die Polizei eine nicht angemeldete pro-palästinensische Versammlung mit rund 70 Teilnehmern auf.

