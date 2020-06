In mehreren europäischen Städten haben Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt protestiert.

In der britischen Hauptstadt London versammelten sich mehrere Tausend Kundgebungsteilnehmerinnen und -Teilnehmer zu einem Demonstrationszug vom Hyde Park zum Parlament. Einige Führungskräfte der Polizei veröffentlichten Solidaritätserklärungen mit den Demonstranten.



Auch in der finnischen Hauptstadt Helsinki beteiligten sich mehrere Tausend Menschen an einer Kundgebung gegen Rassismus. Weil Versammlungen wegen des Coronavirus auf 500 Personen begrenzt sind, lösten die Veranstalter die Demonstration auf Wunsch der Polizei auf.



In Rotterdam in den Niederlanden wurde ebenfalls wegen zu großer Beteiligung eine Antirassismus-Demonstration vorzeitig beendet.