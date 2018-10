Der schweizerische Schriftsteller Jonas Lüscher glaubt nicht, dass rechte Positionen von der Mehrheit der Bürger geteilt werden.

Rechte und Rechtspopulisten seien im Moment wahnsinnig laut und bekämen sehr viel Presse, sagte Lüscher der "NZZ am Sonntag". Er sei aber überzeugt, dass die Mehrzahl der Bürger an ein solidarisches Europa glaube und für eine liberale Demokratie eintrete. Gemeinsam mit dem österreichischen Philosophen Michael Zichy organisiert Lüscher deshalb europaweite Kundgebungen, die am kommenden Samstag in bis zu 50 Städten stattfinden sollen. Demonstrationen seien im Grunde etwas Unzeitgemäßes, meint der Schriftsteller: "Wenn sich Hunderttausende von Körpern auf der Straße treffen, in physischen Kontakt kommen und mit gemeinsamen Slogans gleichsam zu einem großen Körper werden - das hat etwas ganz und gar Undigitales."



In Deutschland sind Aktionen unter anderem in Hamburg, Berlin, Köln, Dresden und Stuttgart geplant.