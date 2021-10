Tausende Stahl- und Metallarbeiter haben bundesweit für einen gerechten sozial-ökologischen Wandel der Industrie demonstriert.

Allein in Nordrhein-Westfalen nahmen nach Angaben des dortigen IG-Metall-Verbands rund 9.000 Menschen an Kundgebungen und Aktionen teil. Angekündigt sind Veranstaltungen an über 50 Orten in ganz Deutschland. In Berlin zogen die Demonstranten am Bundestag vorbei.



Die Beschäftigten fordern von der Politik, den Wandel der Industrie mit öffentlichen Investitionen und Arbeitsmarktmaßnahmen zu unterstützen. Mit dem Aktionstag will sich die IG Metall in die laufenden Koalitionsverhandlungen einmischen, die zwischen SPD, Grünen und FDP über die Bildung einer Ampel-Regierung laufen. - Die Gewerkschaft vertritt nicht nur Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie, sondern auch aus den Bereichen Stahl, Textil und Handwerk.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.