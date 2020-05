Bundestagspräsident Schäuble hat die Demonstrationen gegen die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie als Zeichen für eine offene Gesellschaft gewertet.

Die Demokratie und der Rechtsstaat funktionierten, sagte der CDU-Politiker der Zeitung "Welt am Sonntag". Dass sich an solchen Demonstrationen mitunter auch Personen mit abstrusen Theorien beteiligten, lasse sich nicht verhindern, fügte Schäuble hinzu. Allerdings rate er jedem, der zum Grundgesetz stehe, zu Extremisten Abstand zu halten.



In vielen deutschen Städten hatte es gestern wieder Proteste gegen die Schutzmaßnahmen gegeben. Allein in Berlin wurden 30 Versammlungen angemeldet. Die Polizei war mit rund 1.100 Beamten im Einsatz. Demonstrationen fanden auch in Stuttgart, Frankfurt, Hamburg, Köln und Essen statt. Insgesamt beteiligten sich aber bundesweit deutlich weniger Menschen als am vergangenen Wochenende.