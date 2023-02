Polizeikräfte vor dem Hotel Bayerischer Hof in München, dem Tagungsort der Sicherheitskonferenz (picture alliance/dpa | Sven Hoppe)

In der bayerischen Landeshauptstadt sind rund ein Dutzend Veranstaltungen angemeldet. Die beiden größten Kundgebungen mit mehreren tausend Teilnehmern sind für den Nachmittag in der Innenstadt geplant. Die Polizei will mit mehreren tausend Einsatzkräften präsent sein.

Am zweiten Tag der Konferenz werden Ansprachen der US-Vizepräsidentin Harris und des britischen Premierministers Sunak erwartet. Hauptthema der Reden und Diskussionsrunden ist der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die russische Führung war erstmals seit 20 Jahren nicht zu der Konferenz eingeladen worden. Am Abend werden allerdings der russische Kremlgegner Chodorkowski und der frühere Schachweltmeister Kasparow auf dem Podium sein.

