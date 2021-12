Proteste gegen die Corona-Maßnahmen in Hamburg. (Markus Scholz/dpa)

Die Kundgebungen verliefen weitgehend friedlich. In Hamburg zogen laut Polizeiangaben rund 11.500 Menschen durch die Innenstadt. Größere Veranstaltungen gab es unter anderem auch in Schwerin, Freiburg, Düsseldorf, Frankfurt, Regensburg, Bamberg und Trier. In Berlin versammelten sich trotz eines Verbots Demonstranten am Brandenburger Tor. Die Polizei sprach von einer Teilnehmerzahl im unteren dreistelligen Bereich. In Dresden veranstalteten Impfgegner einen Autokorso durch die Innenstadt. Bei den Demonstrationen hielten sich die Teilnehmer überwiegend an die Maskenpflicht und andere Auflagen. In einigen der Städte gab es auch Gegendemonstrationen.

In der österreichischen Hauptstadt Wien durchbrachen Protestierende eine Polizeisperre; es gab mehrere Festnahmen.

Diese Nachricht wurde am 18.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.