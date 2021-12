Proteste gegen die Corona-Maßnahmen in Hamburg. (Markus Scholz/dpa)

Die Kundgebungen verliefen weitgehend friedlich, es gab nur vereinzelt Festnahmen. In Hamburg zogen laut Polizeiangaben rund 11.500 Menschen durch die Innenstadt. Größere Veranstaltungen gab es unter anderem auch in Schwerin, Dresden, Freiburg, Düsseldorf, Frankfurt, Regensburg, Bamberg und Trier. In Berlin und in Reutlingen versammelten sich trotz eines Verbots jeweils mehrere hundert Demonstranten. In Cottbus wurde eine Kundgebung wegen Überschreitung der genehmigten Teilnehmerzahl und Verstößen gegen die Maskenpflicht aufgelöst. In einigen der Städte gab es auch Gegendemonstrationen.

In der österreichischen Hauptstadt Wien durchbrachen Protestierende eine Polizeisperre; es gab mehrere Festnahmen.

