In Köln gingen Gegner und Befürworter der Corona-Politik auf die Straße. (dpa-news / Henning Kaiser)

In Leipzig versammelten sich Beobachtern zufolge zwischen 400 und 500 Menschen auf dem Augustusplatz. Sie warben für ein Miteinander in der Pandemie. Auch in Chemnitz, Dresden und Zwickau gab es Gegenproteste. Rund um den Zwickauer Dom am Marienplatz wurden eine Menschenkette in Erinnerung an die Corona-Opfer gebildet und Kerzen aufgestellt.

Erneut demonstrierten in vielen Städten auch tausende Personen gegen die Corona-Maßnahmen. In der Bautzener Innenstadt versammelten sich nach Polizeiangaben rund 650 Menschen. In Freiberg kamen laut offiziellen Angaben bis zu 1.000 Gegener der Corona-Politik zusammen. Proteste und Gegendemonstrationen gab es unter anderem auch in Berlin, Cottbus, Nürnberg und Köln.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.