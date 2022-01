In Köln gingen Gegner und Befürworter der Corona-Politik auf die Straße. (dpa-news / Henning Kaiser)

Auf dem Greifswalder Markt wurden zahlreiche Kerzen zum Gedenken an die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion Verstorbenen aufgestellt. In Leipzig versammelten sich Beobachtern zufolge hunderte Menschen auf dem Augustusplatz. Sie warben für ein Miteinander in der Pandemie. In der Kölner Innenstadt trafen laut Polizei je rund 1.000 Kritiker der Corona-Schutzmaßnahmen und Teilnehmer einer Gegendemonstration aufeinander. In Berlin zogen Gegnerinnen und Gegner einer Impfpflicht vom Alexanderplatz Richtung Brandenburger Tor. Nach Polizeiangaben wurden am Abend alleine in thüringischen Kommunen mehr als 20.000 Demonstranten gezählt, die gegen die staatlichen Maßnahmen auf die Straße gingen. Bundesweit waren es Schätzungen zufolge mehr als 70.000.

