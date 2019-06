Das Vorgehen der sudanesischen Armee gegen Protestierende ist weltweit verurteilt worden.

Die Afrikanische Union verlangte eine schnelle und transparente Untersuchung der Vorfälle. Die EU rief dazu auf, friedliche Proteste der Menschen im Sudan zuzulassen. Das Auswärtige Amt in Berlin forderte ein sofortiges Ende der Gewalt.



Nach Angaben der sudanesischen Opposition lösten Soldaten, Polizei und Milizen die seit Wochen bestehenden Sitzblockaden vor dem Armeehauptquartier in der Hauptstadt Khartum vollständig auf. Dabei seien mindestens 13 Menschen getötet und zahlreiche weitere schwer verletzt worden. Der Berufsverband SPA, der die Proteste anführt, sprach von einem "blutigen Massaker". Der Militärrat hingegen erklärte, der Einsatz der Sicherheitskräfte habe sich nicht gegen die Protestierenden gerichtet, sondern gegen kriminelle Aktivitäten in der näheren Umgebung.