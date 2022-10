Menschenrechte

Demonstration in Hamburg. (Markus Scholz/dpa)

In Berlin bildeten nach Polizeiangaben etwa 1.600 Menschen eine Kette von der Siegessäule zum Brandenburger Tor. Auf Transparenten forderten sie ein Ende des religiösen Regimes im Iran und die Freilassung aller dortigen politischen Gefangenen. In Köln demonstrierten bei drei Kundgebungen insgesamt etwa 6.000 Personen. In Düsseldorf waren es nach Polizeiangaben rund 3.000. Auch in Hamburg gingen Menschen auf die Straße. Demonstrationen gab es zudem in anderen europäischen Städten, so in Rom und London.

Im Iran selbst warnten die Revolutionsgarden die Regierungsgegner vor weiteren Protesten und kündigten ein hartes Vorgehen an. In dem Land kommt es seit Wochen zu Kundgebungen. Bei Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und Demonstrantrierenden kamen nach Angaben von Menschenrechtsgruppen bislang mindestens 250 Menschen ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.