Der deutsche Völkerrechtswissenschaftler Nolte ist neuer Richter am Internationalen Gerichtshof.

Der 61-Jährige legte im niederländischen Den Haag seinen Amtseid ab. Nolte war zuvor Professor für Öffentliches Recht und Völkerrecht an der Humboldt-Universität in Berlin. Im November wurde er vom UNO-Sicherheitsrat und der Vollversammlung für neun Jahre in das Richteramt gewählt.



Der Internationale Gerichtshof ist das höchste Gericht der Vereinten Nationen. Seine 15 Richter sprechen bei Konflikten zwischen Staaten, die das Gericht anerkennen, bindende Urteile. Zudem veröffentlichen sie nicht-bindende Gutachten in Völkerrechtsfragen.

