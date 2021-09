Das Berliner Zukunftsmuseum Futurium ist mit dem Luigi Micheletti Preis der European Museum Academy ausgezeichnet worden.

Das Futurium präsentiere "große zukünftige Herausforderungen auf eine verblüffende, ideologisch neutrale Weise", erklärte die Jury in Den Haag.



Die Akademie vergibt jährlich drei nicht dotierte Auszeichnungen für verschiedene Kategorien. Der DASA-Preis geht an das Nationalmuseum für rumänische Literatur in Bukarest. Die Jury lobte die Bildungsprogramme, in denen das Museum "Mut gegenüber aktuellen Fragen" beweise.



Der Art-Museum-Preis wurde an das Trapholt Museum für moderne Kunst, Kunsthandwerk und Design im dänischen Kolding vergeben. Mit einer besonderen Empfehlung wird auch die Pinakothek der Moderne in München erwähnt.



Die European Museum Academy ist eine Stiftung mit Sitz in Den Haag, in der 44 Länder vertreten sind. Sie will die Entwicklung von Museen als Instrumente der sozialen Veränderung fördern.

