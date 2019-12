Vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag hat das afrikanische Gambia gefordert, das Vorgehen Myanmars gegen die muslimische Rohingya-Minderheit als Völkermord einzustufen.

Der gambische Justizminister Tambadou sagte, das sinnlose Morden müsse gestoppt werden. Sein Land hatte die Klage gegen Myanmar im Namen der Organisation für islamische Zusammenarbeit eingereicht.



Morgen wird sich die de-facto-Regierungschefin Myanmars zu den Vorwürfen äußern, die Friedensnobelpreis-Trägerin Aung San Suu Kyi. Sie steht international in der Kritik: Ihr wird vorgeworfen, das Vorgehen des Militärs gegen die Rohingya zu verharmlosen. Im Jahr 2017 waren in Myanmar mehr als 750.000 Menschen vertrieben worden. Viele leben seitdem unter menschenunwürdigen Umständen in Flüchtlingslagern im benachbarten Bangladesch.