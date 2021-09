Die niederländische Außenministerin Kaag tritt nach Kritik an ihrer Amtsführung während der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan zurück.

Sie erklärte in Den Haag, wenn ihre Politik abgelehnt werde, müsse sie gehen. Im Parlament hatte eine Mehrheit der Abgeordneten quer durch die Parteien Kaag für die langsame Reaktion der Regierung auf den Sturm der Taliban verantwortlich gemacht. Zugleich war der Ministerin vorgehalten worden, für Tausende in den Niederlanden asylberechtigte Afghanen keine sichere Ausreise organisiert zu haben. - Ebenfalls unter Hinweis auf die chaotischen Umstände nach der Machtübernahme der militanten Islamisten in Afghanistan musste zuvor der britische Außenminister Raab im Zuge einer Kabinettsumbildung seinen Posten räumen.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.