Die Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen darf weiterhin Verantwortliche für Chemiewaffen-Angriffe ermitteln.

Eine Initiative Russlands und Chinas gegen eine neue Ermittler-Gruppe scheiterte in der Vertragsstaatenkonferenz in Den Haag. Mit großer Mehrheit lehnten die Delegierten den Antrag ab. Die OPCW bildet zur Zeit ein Experten-Gremium, das die Verantwortlichen für Angriffe mit Giftgas vor allem in Syrien feststellen soll.