Der internationale Strafgerichtshof in Den Haag stellt das Verfahren gegen den früheren Präsidenten der Elfenbeinküste, Gbagbo, ein.

Berufungsrichter bestätigten den Freispruch Gbagbos aus dem Jahr 2019. Er war wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit während der Gewalt nach den Wahlen 2010 angeklagt worden. Bei Unruhen wurden damals mehr als 3.000 Menschen getötet. Gbagbo war in dem Prozess aus Mangel an Beweisen freigesprochen und zunächst unter Auflagen freigelassen worden.



Die Einstellung des Verfahrens wird von Beobachtern als ein weiteres Scheitern des Strafgerichtshofs gewertet. Gbagbo gehörte zu den bisher mächtigsten Angeklagten. 2014 musste das Gericht in Den Haag bereits die Anklage gegen den früheren kenianischen Präsidenten Kenyatta fallenlassen. Im Juni wurde der frühere Vizepräsident des Kongo, Bemba, im Berufungsverfahren freigesprochen.

Diese Nachricht wurde am 01.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.