Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat den früheren ugandischen Milizenkommandeur Ongwen wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu 25 Jahren Haft verurteilt.

Das Gericht habe berücksichtigt, dass Ongwen selbst als Schulkind entführt und als Kindersoldat in den Dienst der Miliz gezwungen worden sei, sagte der Vorsitzende Richter. Andernfalls hätte die Strafe lebenslang geheißen. Die Verteidigung kündigte Berufung an. Ongwen war Kommandeur einer Rebellengruppe, die sich "Widerstandsarmee des Herrn" nannte.



Das Gericht hatte Ongwen im Februar in 61 Anklagepunkten für schuldig befunden, darunter Mord, Vergewaltigung, Zwangsheirat und Einsatz von Kindersoldaten.

Diese Nachricht wurde am 06.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.