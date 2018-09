Der Internationale Strafgerichtshof wehrt sich gegen massive Kritik aus den USA.

US-Sicherheitsberater Bolton hatte das Gericht als "illegitim" und "gefährlich" bezeichnet. In einer Erklärung des Gerichtshofs heißt es dazu, man sei unparteiisch und unabhängig und sehe sich dem Prinzip der Rechtsstaatlichkeit verpflichtet. Die eigene Arbeit will das Gericht unbeirrt fortsetzen.



Die USA haben den Grundlagenvertrag des Tribunals nie ratifiziert. Ihre jüngste Kritik entzündet sich an einem Ermittlungsersuchen der Chefanklägerin, das sich gegen Mitglieder der US-Streitkräfte sowie der Geheimdienste richtet. Dabei geht es um mögliche Kriegsverbrechen in Afghanistan.