Zugleich kündigte er seinen Austritt aus der Schriftstellervereinigung an. Kurz zuvor war auf der Mitgliederversammlung des PEN-Zentrums in Gotha ein Abwahlantrag gegen Yücel knapp gescheitert. Yücel bezeichnete die Vereinigung im Anschluss auf Twitter als "Bratwurstbude" und erklärte: "Wir mussten heute feststellen, dass unsere Versuche, den deutschen PEN zu einer modernen NGO zu machen und ihm in zeitgemäßer Form seiner alten Relevanz als Intellektuellenvereinigung zurückzugeben, von einer Mehrheit nicht gewollt ist." Er kritisierte weiter, der PEN werde "dominiert von Spießern und Wichtigtuern Ü70, die ihre Mitgliedschaft als Ausweis der eigenen Zugehörigkeit zur publizistischen oder literarischen Elite brauchen."