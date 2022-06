Nach Zerwürfnis

Deniz Yücel, Präsident der Schriftstellervereinigung PEN (dpa / picture alliance / Martin Schutt)

Neben dem ehemaligen PEN-Präsidenten Deniz Yücel gehören etwa auch Wladimir Kaminer, Eva Menasse, Christian Kracht und Thea Dorn zu den Gründungsmitgliedern. Man wolle einen zeitgemäßen und diversen PEN schaffen und sich für Meinungsfreiheit und einen offenen Diskurs einsetzen, hieß es. Statt eines Präsidenten und anderer Titel solle es flache Hierarchien geben.

In den vergangenen Monaten hatten der Führungsstil der Spitze des in Darmstadt ansässigen PEN sowie interne Unstimmigkeiten zu Streit in der Schriftstellervereinigung geführt. Yücel trat nach kurzer Amtszeit Mitte Mai als Präsident zurück.

