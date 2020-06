Nichts ist mehr in Stein gemeißelt: Im Zuge der aktuellen Rassismus-Debatte ist in zahlreichen Ländern ein Streit über Statuen und Denkmäler der Herrscher aus der Kolonialzeit entbrannt. Sollen sie entfernt werden oder als Mahnmal an die dunkle Geschichte stehen bleiben? Experten sind unterschiedlicher Meinung.

Der französische Präsident Macron wies Forderungen nach einer Entfernung von Statuen aus der Kolonialzeit zurück. "Die Republik wird keine Spur oder irgendeinen Namen aus ihrer Geschichte entfernen. Sie wird nicht irgendeine Statue abbauen", sagte Macron. Man solle sich stattdessen gemeinsam die gesamte Geschichte ansehen, darunter die Beziehungen zu Afrika. Ziel müsse die Wahrheit sein und nicht das Leugnen dessen, was Frankreich sei.

Statue in Bristol gestürzt, Churchill-Statue in London besprüht

Weltweit gab es zuletzt jedenfalls Angriffe auf Statuen und Denkmäler. In Bristol im Süden Großbritanniens etwa haben Demonstranten die Statue des umstrittenen britischen Sklavenhändlers Colston vom Sockel gestürzt und ins Hafenbecken geworfen. Edward Colston wurde im 17. Jahrhundert in eine wohlhabende Händlerfamilie hineingeboren und spendete großzügig an Schulen und Krankenhäuser. Er war allerdings nicht nur ein Wohltäter, sondern auch am Sklavenhandel beteiligt.



Eine Statue des früheren Premierminister Winston Churchill ist bei Anti-Rassismus-Protesten in London mit dem Schriftzug "War ein Rassist" besprüht worden. Ein Akt, der nach Ansicht des jetzigen britischen Premierministers Boris Johnson "absurd" und "Schändlich" ist - auch wenn dieser manchmal Meinungen geäußert habe, die heute inakzeptabel seien. Churchull bleibe aber ein Held, und es sei eine Schande, dass sein Standbild nun geschützt werden müsse. Eine Churchill-Statue vor dem Londoner Parlament wurde mittlerweile mit Holz verkleidet.

Hamilton-Statue in Neuseeland entfernt

Anders reagierten die Behörden in Neuseeland. Die Stadt Hamilton ließ gestern die erst 2013 aufgestellte Statue ihres Namensgebers aus der Kolonialzeit entfernen. Der Stadtrat reagierte damit auf eine Bitte von Maori-Vertretern. Die Statue des britischen Militärkommandanten John Fane Charles Hamilton sei ein Symbol für kulturelle Zwietracht und Unterdrückung. Hamilton starb 1864 bei Gefechten gegen die Maori, die ihr Land gegen die britische Kolonialexpansion verteidigten.



In West-Australien entschieden die Behörden vor dem Hintergrund der Anti-Rassismus-Proteste, eine Gebirgskette umzubenennen, die nach dem belgischen König Leopold II. benannt war.

Leopold II.: Monarch oder Monster?

Auch in Belgien selbst ist eine Kontroverse über die Rolle des früheren Königs entbrannt. Der Monarch, der von 1865 bis 1909 das belgische Königreich regierte, gerierte sich im Kongo als brutaler Kolonialherr. Vor allem die in Belgien lebenden Kongolesen stören sich daran, dass Belgien seine Geschichte in der Hinsicht nicht aufgearbeitet hat - auch wenn der Kongo lange Zeit nicht direkt Kolonie sondern Privatbesitz Leopolds II. war. Während seiner Herrschaft wurden im Kongo jedenfalls schätzungsweise zehn Millionen Menschen getötet.



In der Nähe von Antwerpen wurde vor einigen Tagen eine überlebensgroße Statue des Monarchen zunächst mit blutroter Farbe überschüttet. Nach erheblichen Beschädigungen musste die Skulptur schließlich demontiert werden. Wie der belgische Rundfunk berichtete, stürzten Aktivisten in Brüssel eine Leopold-Statue von ihrem Sockel.

Petition in Belgien gestartet

Inzwischen fordern Bürgerinnen und Bürger in einer Online-Petition, dass die Statuen Leopolds II. landesweit entfernt werden. Rund 80.000 Menschen unterzeichneten das Gesuch bereits (Stand 15.6., 12 Uhr). Bis zum 30. Juni - am 60. Jahrestag der Unabhängigkeit des Kongo - sollen es 150.000 Unterschriften sein.



Leopold II. stehe am offensichtlichsten für die Diskriminierung und Misshandlung der Menschen im Kongo, sagte DLF-Korrespondent Paul Vorreiter (Audio-Link). Für die Anhänger der "Black Lives Matter"-Bewegung sei es unverständlich, warum ausgerechnet er landesweit mit Büsten und Standbildern in größeren wie kleineren Städten Belgiens zu sehen sei.



Nach Meinung der flämischen Nationalisten muss sich das Land mit seiner Vergangenheit, insbesondere den Gräueltaten unter Leopold II., auseinandersetzen. Aber es könne nicht sein, dass Denkmäler umgestürzt, oder Straßen und Plätze umbenannt werden.

Auch Deutschland betroffen

Der deutsche Historiker Jürgen Zimmerer sieht das differenzierter. Er hält es für richtig, dass die Statue des ehemaligen Sklavenhändler Colston gestürzt wurde. Aber dies gelte nicht automatisch für alle deutschen Kolonialdenkmäler oder Straßennamen, sagte Zimmerer in einem Interview mit dem Deutschlandfunk. Sinnvoll sei vielmehr ein aktives Erinnerungskonzept.



Zimmerer ergänzte, die koloniale Erinnerung sei auch in deutschen Städte und die Gebäude dort "eingewoben", ohne "dass wir uns dessen bewusst sind". Er verwies darauf, dass erst vor Kurzem das Kreuz auf die Kuppel des Humboldt-Forums montiert worden sei. Es sei Kritik geäußert worden, dass das Kreuz auf einem völkerkundlichen Museum eigentlich ein Widerspruch sei zur versprochenen Aufarbeitung des kolonialen Erbes.



Der Bonner Historiker Michael Zeuske sagte, wenn man es ernst meine mit der Aufklärung von Rassismus und dem Stürzen von Denkmälern, müsse man auch solche Geistesgrößen wie den Philosophen Immanuel Kant (1724-1804) in den Blick nehmen. Er habe in seinen anthropologischen Schriften den europäischen Rassismus mitbegründet. Insofern gebe es noch einiges zu tun, sagt Zeuske im Deutschlandfunk Kultur.

Umgestaltung statt Abbau?

Mit einem bloßen Abbau von Kolonialdenkmälern in Deutschland ist es aus Sicht der Initiative "Berlin Postkolonial" nicht getan. Stattdessen sollten sie umgestaltet werden, sagte der Sprecher Christian Kopp im Deutschlandfunk Kultur. Die Nachfahren von Kolonisierten sollten entscheiden, was mit diesen Denkmälern passiere. Überhaupt sei es vor allem ihrer unermüdlichen Arbeit zu verdanken, dass nun über einen solchen Schritt nachgedacht werde.