Im sächsischen Zwickau ermittelt die Polizei nach dem Absägen eines Baums, der in Gedenken an das erste Mordopfer der rechten Terrorzelle NSU gepflanzt worden war.

Ein politischer Hintergrund könne nicht ausgeschlossen werden, teilte ein Sprecher mit. Die Eiche erinnerte an Enver Simsek, der im September 2000 von den Terroristen Mundlos und Böhnhardt in Nürnberg mit neun Schüssen tödlich verletzt worden war. Der Baum war erst am 8. September gepflanzt worden. Neun weitere sollten folgen. Ein Sprecher der Stadt Zwickau erklärte, man müsse den Schock erst einmal verdauen. Es sei jetzt offen, ob der Gedenkort wie geplant angelegt werde.



Die 2011 aufgedeckte NSU-Zelle hatte zuletzt in Zwickau im Untergrund gelebt. Ihr werden zehn Morde zur Last gelegt.