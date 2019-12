Die nordkoreanische UNO-Vertretung hat Gesprächen mit den USA über eine Denuklearisierung eine Absage erteilt.

Sie erklärte in New York, das Thema sei vom Tisch. Die Amerikaner nutzten die Gespräche nur für innenpolitische Zwecke. In der Stellungnahme wurden auch mehrere EU-Staaten angegangen, die - wie es hieß - vollkommen legitime Schritte Nordkoreas kritisiert hätten. Die Anbiederung der EU-Staaten an die USA sei jämmerlich. - Nach einer Sitzung des Sicherheitsrats am Mittwoch hatte Deutschland zusammen mit Frankreich, Großbritannien, Belgien, Polen und Estland seine Besorgnis über provokante Handlungen Nordkoreas bekräftigt.



Derweil teilte ein Sprecher der nordkoreanischen Wissenschaftsakademie laut der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA mit, dass auf dem Satelliten-Startgelände Sohae ein sehr wichtiger Test vorgenommen worden sei, durch den der strategische Status des Landes verändert werde. Einzelheiten wurden nicht genannt.