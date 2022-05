Andy Fletcher von den Depeche Mode während eines Konzerts in Berlin (imago)

Das gab die Band auf Twitter bekannt. Zur Todesursache wurden keine Angaben gemacht. Fletcher wurde 60 Jahre alt.

Depeche Mode erlangte in den 1980er Jahren große Popularität als sogenannte Synthiepop-Band. Zu den bekanntesten Hits zählen "People are People" und "Master and Servant".

