Ein Experiment von Datenjournalistinnen und -journalisten des Bayerischen Rundfunks in Kooperation mit "PULS Reportage" zeigt den Angaben zufolge, das Nutzerinnen und Nutzer beim Anschauen solcher Videos ungewollt in eine Filterblase aus gefährlichen Inhalten gezogen werden können. Sie bekämen dann fast nur noch solche Inhalte angezeigt, heißt es. Expertinnen und Experten halten das für gefährlich und fordern Änderungen am Algorithmus.