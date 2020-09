Der Astronom im Schatten von Carl Friedrich Gauß Karl Harding, ein Asteroid und der erste Atlas

Morgen vor 255 Jahren kam in Lauenburg Karl Ludwig Harding zur Welt. Nach dem Theologie-Studium in Göttingen wurde er Hauslehrer beim Oberamtmann Johann Hieronymus Schröter in Lilienthal bei Bremen. Der war begeisterter Amateurastronom und betrieb die am besten ausgestattete Sternwarte auf dem europäischen Kontinent.

Von Dirk Lorenzen

