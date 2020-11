1951 war es der Bass-Bariton Lawrence Winters, der in der ersten Gesamtaufnahme von George Gershwins "Porgy and Bess" die Titelpartie sang. Zu diesem Zeitpunkt konnte er bereits auf eine längere Karriere am New Yorker Broadway zurückblicken.

Trotz aller Widrigkeiten, die Schwarze Künstler im segregierten Amerika zu ertragen hatten, gelang ihm eine beispiellose internationale Laufbahn. 1948 debütierte er an der New York City Opera, sang zahlreiche Uraufführungen und legte mit seiner Ersteinspielung von "Porgy and Bess", gemeinsam mit der Schwarzen Sopranistin Camilla Williams, einen Meilenstein der Schallplattengeschichte.

Lawrence Winter hatte ein auch Faible für den deutschen Liedgesang und für traditionelles Liedgut. Zweimal war er mit Songs in den deutschen Single-Charts.

Für die Hamburger Produktion von "Porgy and Bess" in englischer Sprache hatte der Norddeutsche Rundfunk ihm die damals 31-jährige Anneliese Rothenberger zur Seite gestellt. Sie sang seit 1946 im Ensemble der Hamburgischen Staatsoper, an der auch Lawrence Winters seine letzten Lebensjahre verbrachte. Er verstarb im Alter von nur 49 Jahren.