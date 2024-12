Britische Auszeichnung für moderne Kunst

Der britische Turner Prize geht an Jasleen Kaur

Es ist die bedeutendste britische Auszeichnung für moderne Kunst: der Turner Prize. In diesem Jahr geht er an die indisch-stämmige Künstlerin Jasleen Kaur. In ihren Arbeiten setzt die 37-Jährige ihre Kindheit in der Sikh-Gemeinde Glasgows in Szene.