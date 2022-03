Buchstabe "Z": Symbol für Russlands Krieg (imago images/SNA/Ilya Pitalev)

Zuerst tauchte das "Z" nur auf russischen Panzern in dem überfallenen Land auf. Dort sollte der Buchstabe vermutlich der Unterscheidung von ukrainischen Panzern dienen. Doch inzwischen ist das "Z" in Russland zum Symbol für den Krieg geworden - der dort als Spezialoperation bezeichnet wird. Wie das russische Verteidigungsministerium mitteilte, steht das Schriftzeichen für den Slogan "Für den Sieg". Der Ausdruck schreibt sich, ins Englische übertragen, "za pobedoy". Im kyrillischen Alphabet gibt es den Buchstaben allerdings gar nicht, im Deutschen wird er als "S" transkribiert, auch um auf die weiche Aussprache hinzuweisen.

Weitere mögliche Verwendungen sind "za zir" ("für den Frieden"), "za pravdu" ("für die Wahrheit") oder "za rossiïou" ("für Russland"). Das Verteidigungsministerium nutzt diese Slogans unter anderem auf Instagram und Telegram und trägt so bewusst zur Verbreitung bei.

Mittlerweile prangt das "Z" in Russland auf vielen Autos. Arbeiter brachten es auf einer Raketenrampe des Weltraumbahnhofs Baikonur an. In Sozialen Netzwerken fügen auch Prominente ein groß geschriebenes "Z" in ihren Namen ein. In russischen Propagandavideos zeigen sich junge Leute mit dem Buchstaben auf ihren T-Shirts als Unterstützer von Staatschef Putin.

Einen Skandal löste jüngst der russische Turner Iwan Kuljak aus, als er das "Z" beim Weltcup in Doha deutlich sichtbar auf sein Trikot klebte - er wurde Dritter, ein Ukrainer gewann. Bei der Siegerehrung standen beide nebeneinander. Der Weltverband FIG hat bereits Ermittlungen in der Angelegenheit aufgenommen. Kuljak selbst sagte, er habe seine Unterstützung für die Soldaten zum Ausdruck bringen wollen und würde die Aktion jederzeit wiederholen.

(mit Material von dpa und AFP)

