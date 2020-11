Böse Erinnerungen werden wach: Das Transportschiff im streng gesicherten Hafen. Castor-Behälter, bedrohlich am Haken schwebend. Polizei in der Luft, zu Wasser und zu Lande. Aktivisten, die den weiteren Transport ins Zwischenlager stoppen wollen. Protest, der einer schlichten Devise folgt: Bei uns nicht!

Das Aktionsbündnis "Castor stoppen" sieht in Deutschland auf absehbare Zeit kein Endlager für hochradioaktive Abfälle. Die Umweltschützer von Robin Wood geißeln eine planlose Atommüll-Verschiebung, die das Problem nicht löse, aber Umwelt und Bevölkerung einem beträchtlichen Risiko aussetze.

Reflexartig arrangierte Mahnwachen

Ist ja richtig: Es gibt seit 25 Jahren kein sicheres Depot für die gefährlichsten Hinterlassenschaften der Menschheit – die Suche danach glich zuletzt einer unendlichen Geschichte. Auch wahr: Das Problem wird in den Waggons einfach nur verschoben. In der Tat ist der Zielort Biblis für die dauerhafte Lagerung des strahlenden Inventars schlichtweg nicht geeignet - genauso wenig übringens wie die anderen 15 Zwischenlager in Deutschland und die Castor-Behälter selbst.

Aber seien wir ehrlich! Die reflexartig arrangierten Mahnwachen und Kletteraktionen wirken seltsam aus der Zeit gefallen. Wenn in wenigen Jahren die letzten Atomkraftwerke vom Netz gehen, bleiben rund 1.900 Transportbehälter mit insgesamt rund 27.000 Kubikmetern hochradioaktiver Abfälle zurück. Auch 20 Castoren aus den Wiederaufarbeitungsanlagen in Sellafield und La Hague stehen noch aus. Sie werden nicht mehr ins zentrale Zwischenlager Gorleben rollen. Nach langem Tauziehen haben sich mehrere Bundesländer bereit erklärt, die Behälter auf vier Standorte bei Kraftwerken zu verteilen.

Kraftwerksbetreiber machen sich einen schlanken Fuß

Die Anlandung ist unbequem – gut so! Wenn erst der letzte Meiler vom Netz gegangen ist, wird das toxische Thema noch mehr in Vergessenheit geraten. Zwei Generationen haben von den vermeintlichen Segnungen der Kernkraft profitiert – wir können den Umgang mit den gefährlichen Altlasten nicht auf Tausende Generationen nach uns abwälzen. In Deutschland wurde der Atommüll produziert – hier muss er auch beseitigt werden! Empörend genug, dass sich die Kraftwerksbetreiber hinsichtlich der zu erwartenden Kosten der Entsorgung einen schlanken Fuß machen.

Die Zeit drängt. Und der parteiübergreifende Kompromiss zur Endlagersuche birgt die bislang größte Chance, zur Sachlichkeit zurückzukehren. Auf Grundlage wissenschaftlicher Kriterien wird der am besten geeignete Standort für ein Endlager tief unter der Erdoberfläche gesucht. Es wäre fatal, wenn die Anti-Atombewegung ihre Expertise lediglich dafür nutzen würde, betroffene Regionen für den Widerstand zu munitionieren. Wegducken wird die Hinterlassenschaften des Atomzeitalters nicht aus der Welt schaffen!

Alexander Budde – (©Deutschlandradio / Bettina Straub)Alexander Budde wurde 1971 in Kerpen geboren. Er studierte Geschichte, Politikwissenschaft und Völkerrecht in Köln und Berlin. Parallel zu seinem Studium war er als freier Journalist u.a. für die Westdeutsche Zeitung, dpa und RTL-Aktuell tätig. 2001 wechselte er als Redakteur zum deutschen Programm von Sveriges Radio (Schweden) und arbeitete ab 2004 als Korrespondent für die ARD-Hörfunkprogramme sowie für Deutschlandfunk und Deutschlandradio Kultur. Seit 2013 ist er Landeskorrespondent in Niedersachsen.